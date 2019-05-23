Galatasaray'da Luyindama ve Onyekuru tehlikesi! Önümüzdeki sezon...

Galatasaray transfer çalışmalarına devam ederken bir yandan da iç transferde takımın iskeletini korumak istiyor. Ancak Luyindama ve Onyekuru'dan gelen haberler pek de iç açıcı değil. İki isim de önümüzdeki sezon takımda olmayabilir...

Giriş Tarihi: 23.05.2019 01:11 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 07:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





