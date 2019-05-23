23 Mayıs 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Luyindama ve Onyekuru tehlikesi! Önümüzdeki sezon...

Galatasaray transfer çalışmalarına devam ederken bir yandan da iç transferde takımın iskeletini korumak istiyor. Ancak Luyindama ve Onyekuru'dan gelen haberler pek de iç açıcı değil. İki isim de önümüzdeki sezon takımda olmayabilir...

Giriş Tarihi: 23.05.2019 01:11 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 07:58
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Galatasaray'da Luyindama ve Onyekuru tehlikesi! Önümüzdeki sezon...

Galatasaray'da Luyindama sıkıntısı... Kongolu stoperden çok memnun olan sarıkırmızılı ekibin elinde 31 Mayıs'a kadar 6 milyon euro'luk opsiyon hakkı var.

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Galatasaray'da Luyindama ve Onyekuru tehlikesi! Önümüzdeki sezon...

Ancak Standard yönetimi, bu rakamın peşin olarak ödenmesi talebinde bulundu.

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Galatasaray'da Luyindama ve Onyekuru tehlikesi! Önümüzdeki sezon...

Menajeri de yarım sezon için 600 bin euro'ya oynayan oyuncusu için 2 milyon Euro istedi.

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Galatasaray'da Luyindama ve Onyekuru tehlikesi! Önümüzdeki sezon...

Devre arasında yapılan görüşmelerde yıllık 1.2 milyon Euro'ya razı olan menajerin bu çıkışı da can sıktı. Cimbom çıkış yolu arıyor.

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Galatasaray'da Luyindama ve Onyekuru tehlikesi! Önümüzdeki sezon...

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