İsmail Çipe'ye şok sözler! "Kollarını kullan"

Galatasaray, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Augsburg'la karşılaştı. Aslan, sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrılırken, taraftarlar mağlubiyetin sorumlusu olarak kaleci İsmail Çipe'yi gösterdi. İşte maçın ardından sosyal medyada genç kaleci ile ilgili yapılan yorumlar...

Giriş Tarihi: 26.07.2019 14:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





