26 Temmuz 2019, Cuma
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İsmail Çipe'ye şok sözler! "Kollarını kullan"
Galatasaray, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Augsburg'la karşılaştı. Aslan, sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrılırken, taraftarlar mağlubiyetin sorumlusu olarak kaleci İsmail Çipe'yi gösterdi. İşte maçın ardından sosyal medyada genç kaleci ile ilgili yapılan yorumlar...
Giriş Tarihi: 26.07.2019 14:39
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