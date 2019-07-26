26 Temmuz 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

İsmail Çipe'ye şok sözler! "Kollarını kullan"

Galatasaray, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Augsburg'la karşılaştı. Aslan, sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrılırken, taraftarlar mağlubiyetin sorumlusu olarak kaleci İsmail Çipe'yi gösterdi. İşte maçın ardından sosyal medyada genç kaleci ile ilgili yapılan yorumlar...

Giriş Tarihi: 26.07.2019 14:39
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İsmail Çipe'ye şok sözler! Kollarını kullan

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı maçta Almanya'nın Augsburg takımına 4-1 yenildi.

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İsmail Çipe'ye şok sözler! Kollarını kullan

Leipzig maçında 3 dakikada 3 gol yiyen kaleci İsmail Çipe, Augsburg maçında da gösterdiği performansla taraftarın tepkisini çekti.

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İsmail Çipe'ye şok sözler! Kollarını kullan

İşte taraftarların sosyal medyada gösterdiği tepkiler;

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İsmail Çipe'ye şok sözler! Kollarını kullan
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İsmail Çipe'ye şok sözler! Kollarını kullan
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