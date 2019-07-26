26 Temmuz 2019, Cuma
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Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray forması altında şampiyonluk yaşayan Bafetimbi Gomis önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın son iki sezonda yaşadığı şampiyonluğu değerlendiren Fransız golcü, adının Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili de konuştu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.07.2019 14:59 Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 15:01
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