26 Temmuz 2019, Cuma

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Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray forması altında şampiyonluk yaşayan Bafetimbi Gomis önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın son iki sezonda yaşadığı şampiyonluğu değerlendiren Fransız golcü, adının Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili de konuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.07.2019 14:59 Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 15:01
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Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması

Galatasaray'ın eski gol kralı Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe iddiaları hakkında konuştu.

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Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması

Sarı-kırmızılıların eski golcüsü Bafetimbi Gomis, eski hocası Tudor'la Avusturya kampında buluştu.

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Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması

İkili hazırlık maçı öncesi bir araya gelirken Fransız golcü, açıklamalarda bulundu.

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Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması

Eski takımı hakkında konuşan Gomis, "Galatasaray'ın iyi durumda olduğunu görmek çok güzel.

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Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması

Son iki sezon Galatasaray Süper Lig'de şampiyon oldu. Bu çok güzel bir gelişmeydi.

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