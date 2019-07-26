26 Temmuz 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Diagne'nin menajerinden ayrılık açıklaması!
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray forması giyen golcü futbolcu Mbaye Diagne'nin menajerinden çarpıcı açıklamalar geldi. Sarı-kırmızılılardan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan golcü futbolcunun geleceği belli oluyor. İşte B11 Menajerlik şirketinden Claudio Druetta'nın Diagne ile ilgili yaptığı açıklama...
Giriş Tarihi: 26.07.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 11:40
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"