26 Temmuz 2019, Cuma

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Diagne'nin menajerinden ayrılık açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray forması giyen golcü futbolcu Mbaye Diagne'nin menajerinden çarpıcı açıklamalar geldi. Sarı-kırmızılılardan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan golcü futbolcunun geleceği belli oluyor. İşte B11 Menajerlik şirketinden Claudio Druetta'nın Diagne ile ilgili yaptığı açıklama...

Giriş Tarihi: 26.07.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 11:40
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Diagne'nin menajerinden ayrılık açıklaması!

Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Diagne'nin geleceği netlik kazanmaya başladı.

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Diagne'nin menajerinden ayrılık açıklaması!

Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan golcü futbolcuyla ilgili sürpriz açıklamalar yapıldı.

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Diagne'nin menajerinden ayrılık açıklaması!

B11 Menajerlik şirketinden Claudio Druetta, Diagne ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Diagne'nin menajerinden ayrılık açıklaması!

Druetta, Senegellai yıldızın takımdan ayrılacağı tarihi duyurdu. İşte detaylar...

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Diagne'nin menajerinden ayrılık açıklaması!

Jean Armel Drole'ü Las Palmas'a götüren Claudio Druetta, Diagne'nin ise önümüzdeki hafta Galatasaray'dan ayrılacağını belirtti.

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