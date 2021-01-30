Galatasaray 2 transferi İstanbul'a getiriyor! Uçaklar peş peşe inecek

Devre arası transfer döneminde kadrosuna Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru'yu kadrosuna katan, Mostafa Mohamed ile de görüşmelere başlandığını bildiren Galatasaray, transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılı takım, Mısırlı oyuncuyla birlikte bir futbolcuyu daha İstanbul'a getirecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 30.01.2021 00:59 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 06:20 ABONE OL