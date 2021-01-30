30 Ocak 2021, Cumartesi

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Galatasaray 2 transferi İstanbul'a getiriyor! Uçaklar peş peşe inecek

Devre arası transfer döneminde kadrosuna Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru'yu kadrosuna katan, Mostafa Mohamed ile de görüşmelere başlandığını bildiren Galatasaray, transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılı takım, Mısırlı oyuncuyla birlikte bir futbolcuyu daha İstanbul'a getirecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 30.01.2021 00:59 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 06:20
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Galatasaray 2 transferi İstanbul'a getiriyor! Uçaklar peş peşe inecek

Galatasaray yönetimi bombaları arka arkaya patlatıyor. Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu ile perdeyi açan sarı-kırmızılılar, yine iki transferi aynı anda bitirdi.

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Galatasaray 2 transferi İstanbul'a getiriyor! Uçaklar peş peşe inecek

Zamalek'in yıldız golcüsü Mostafa Mohamed'i önceki gece KAP'a bildiren Aslan, Newcastle United'ın sağ beki DeAndre Yedlin ile de el sıkıştı.

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Galatasaray 2 transferi İstanbul'a getiriyor! Uçaklar peş peşe inecek

İngiliz ekibiyle kontratı sezon sonu bitecek Yedlin'in kulübü ikna edildi ve devre arası için iş bitirildi.

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Galatasaray 2 transferi İstanbul'a getiriyor! Uçaklar peş peşe inecek

Dün prosedürleri tamamlayan sarı-kırmızılı idareciler, iki yıldızın uçak biletini bugüne aldı. Futbolcular bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzaları atacak.

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Galatasaray 2 transferi İstanbul'a getiriyor! Uçaklar peş peşe inecek

FENER DERBİSİNDE KADRODALAR

Arka arkaya gerçekleşen transferler hem teknik direktör Fatih Terim'in hem de taraftarların yüzünü güldürdü.

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