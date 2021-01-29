29 Ocak 2021, Cuma

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Galatasaray'a Gedson Fernandes transferinde rakip çıktı! İtalyan ekibi devrede

Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Galatasaray, bonservisi Benfica'da bulunan Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların genç futbolcuyla prensip anlaşması sağladığı öne sürülürken, Serie A ekibinin de Fernandes'e talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 29.01.2021 09:00 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 09:02
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Galatasaray'a Gedson Fernandes transferinde rakip çıktı! İtalyan ekibi devrede

Kış transfer döneminde kadrosunu Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed takviyeleriyle güçlendiren Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrildi.

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Galatasaray'a Gedson Fernandes transferinde rakip çıktı! İtalyan ekibi devrede

Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci için girişimlerini sürdüren Cimbom, Gedson Fernandes'i de gündemine almıştı.

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Galatasaray'a Gedson Fernandes transferinde rakip çıktı! İtalyan ekibi devrede

Sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli Fernandes'in transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray'a Gedson Fernandes transferinde rakip çıktı! İtalyan ekibi devrede

Galatasaray'ın bonservisi Benfica'da olan, şu anda Premier Lig ekibi Tottenham'ın kadrosunda yer alan 22 yaşındaki oyuncuyla prensipte anlaştığı kaydedildi.

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Galatasaray'a Gedson Fernandes transferinde rakip çıktı! İtalyan ekibi devrede

Tottenham'da ligde 3 maçta kadroya alınan ancak hiçbirinde oyuna girmeyen oyuncu için Benfica ile temasların sürdüğü bildirildi.

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