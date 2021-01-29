Galatasaray'a Gedson Fernandes transferinde rakip çıktı! İtalyan ekibi devrede

Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Galatasaray, bonservisi Benfica'da bulunan Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların genç futbolcuyla prensip anlaşması sağladığı öne sürülürken, Serie A ekibinin de Fernandes'e talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 29.01.2021 09:00 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 09:02 ABONE OL