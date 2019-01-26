Adebayordan Başakşehire Galatasaray resti!

26 Ocak 2019, Cumartesi
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Adebayor'dan Başakşehir'e Galatasaray resti!
Togolu golcünün, "Ben yedek kalacak bir oyuncu değilim" diyerek Başakşehir'den alacaklarına karşılık bonservisini talep etti. Adebayor'un daha önce de kendisini isteyen Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor
Giriş Tarihi: 26.01.2019 01:12 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 08:00
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