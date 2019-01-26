26 Ocak 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Adebayor'dan Başakşehir'e Galatasaray resti!

Togolu golcünün, "Ben yedek kalacak bir oyuncu değilim" diyerek Başakşehir'den alacaklarına karşılık bonservisini talep etti. Adebayor'un daha önce de kendisini isteyen Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor

Giriş Tarihi: 26.01.2019 01:12 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 08:00
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Adebayordan Başakşehire Galatasaray resti!

Başakşehir'de Emmanuel Adebayor isyanı çıktı.

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Adebayordan Başakşehire Galatasaray resti!

İstanbul ekibi Robinho'nun ardından Demba Ba'yı da kadrosuna katarken zaten forma şansı bulamayan yıldız futbolcunun, ayrılmak için gemileri yaktığı ifade edildi.

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Adebayordan Başakşehire Galatasaray resti!

Sürekli yedek kalmaktan sıkılan ve oynamak isteyen Emmanuel Adebayor'un bu durumdan rahatsız olduğu ve "Ben sürekli yedek kalacak bir oyuncu değilim" diyerek rest çekti.

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Adebayordan Başakşehire Galatasaray resti!

Yıldız oyuncu, Başakşehir'e alacaklarına karşılık ayrılmak istediğini bildirdi.

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Adebayordan Başakşehire Galatasaray resti!

GALATASARAY CEPHESİ İŞARET BEKLİYOR

Bu gelişme Galatasaray iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

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