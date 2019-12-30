İmzalar atıldı! Süper Lig'in 2 yıldızı Galatasaray'a...

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi olmuştu. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan sarı-kırmızılılarda gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Listesindeki birçok yıldızın transferinde sona gelen Cimbom'da takıma katılacak isimler netlik kazanmaya başladı. Galatasaray, Fatih Terim'in isteği üzerine 2 yıldız futbolcu ile ön protokol anlaşması imzaladı. İşte Galatasaray'ı ocakta bekleyen gelişmeler ve transfer raporu...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 21:53 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 22:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





