31 Aralık 2019, Salı
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Fatih Terim Mourinho’nun o yıldızını alıyor!
Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Aslan'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Fatih Terim'in çok yakın arkadaş olduğu Tottenham menajeri Mourinho ile görüşerek yıldız oyuncuyu istediği ortaya çıktı. Galatasaray, yıldız futbolcu ile de temas sağladı. İşte dev transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2019 01:57 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 07:38
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