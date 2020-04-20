20 Nisan 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Ekvadorlu golcü Aslan'ı istiyor! Yıldız isim Cimbom'dan haber bekliyor...

İspanyol basını, Meksika ekibi Tigres'ten ayrılmak istediğini söyleyen 30 yaşındaki Ekvadorlu golcünün Galatasaray'dan haber beklediğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 20.04.2020 01:41 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 06:34
ABONE OL
  • 1
  • 10
Ekvadorlu golcü Aslan'ı istiyor! Yıldız isim Cimbom'dan haber bekliyor...

Galatasaray'da corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmaları tam gaz sürüyor.

  • 2
  • 10
Ekvadorlu golcü Aslan'ı istiyor! Yıldız isim Cimbom'dan haber bekliyor...

Sarı-kırmızılılar sezon sonunda şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermenin planlarını yapıyor.

  • 3
  • 10
Ekvadorlu golcü Aslan'ı istiyor! Yıldız isim Cimbom'dan haber bekliyor...

Bu nedenle sağlam bir kadro kurmak isteyen Cimbom, Falcao'nun ayrılmak ihtimaline karşılık forvet arayışlarını sürdürüyor.

  • 4
  • 10
Ekvadorlu golcü Aslan'ı istiyor! Yıldız isim Cimbom'dan haber bekliyor...

Sarı-kırmızılılarda birçok isim gündeme gelse de bomba haberi İspanyollar duyurdu.

  • 5
  • 10
Ekvadorlu golcü Aslan'ı istiyor! Yıldız isim Cimbom'dan haber bekliyor...

İspanyol basının daha önce adı Galatasaray ile alınan yıldız futbolcunun Cimbom'dan haber beklediğini yazdı. İşte o isim...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör