Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'dan Fatih Terim formülü!

Süper Lig'de oynanan 5. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, 89. dakikada yediği golle 2 puan bırakmış ve derbi öncesi moraller bozulmuştu. Bu sonucun en büyük sebeplerinden biri ise Fatih Terim'in kulübede olmaması gösterilmişti. Cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip eden tecrübeli çalıştırıcının Fenerbahçe maçında da kulübede yer alamayacak olması sarı kırmızılı camiada can sıkıyor. Ancak, bu konuyla ilgili Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı...