24 Eylül 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'dan Fatih Terim formülü!

Süper Lig'de oynanan 5. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, 89. dakikada yediği golle 2 puan bırakmış ve derbi öncesi moraller bozulmuştu. Bu sonucun en büyük sebeplerinden biri ise Fatih Terim'in kulübede olmaması gösterilmişti. Cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip eden tecrübeli çalıştırıcının Fenerbahçe maçında da kulübede yer alamayacak olması sarı kırmızılı camiada can sıkıyor. Ancak, bu konuyla ilgili Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı...

Giriş Tarihi: 24.09.2019 01:23 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 06:58
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Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'dan Fatih Terim formülü!

Fatih Terim'in Galatasaray için ne kadar önemli olduğu Yeni Malatyaspor maçında bir kez daha ortaya çıktı.

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Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'dan Fatih Terim formülü!

Terim'in aldığı 3 maçlık ceza nedeniyle Levent Şahin bir kez daha kulübede yer alırken sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.

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Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'dan Fatih Terim formülü!

Oyuncuları harekete geçiremeyen Şahin, değişikliklerde geç kaldı. Yedek beklettiği Falcao'yu son dakika oyuna alması ise tam bir acemilikti. Galatasaray bu sezon Terim'siz Denizli'ye yenilirken Kayseri maçını ise güçlükle kazanmıştı.

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Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'dan Fatih Terim formülü!

Malatya maçında da duvara tosladı. Ayrıca Galatasaray'ın Fatih Terim'siz çıktığı maçların tümüne bakıldığında da tecrübeli hocanın yokluğunun takımı negatif etkilediği net bir şekilde görülüyor.

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Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'dan Fatih Terim formülü!

Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın başında aldığı cezalar nedeni ile şu ana kadar 30 maçta takımın başında yer alamadı. Bu karşılaşmalarda Cimbom, 17 galibiyet alırken 13 maçta (7B/6M) puan kaybetmekten kurtulamadı.

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