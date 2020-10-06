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Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Bu takım artık sana güvenir mi?" | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'da gündem teknik direktör Fatih Terim'in Kasımpaşa maçında mücadele bitmeden sahayı terketmesi oldu. Usta yorumcu Hınçal Uluç Sabah gazetesindeki köşesinde Terim'in bu hareketi ile alakalı sert bir yazı yayımladı. İşte o yazı... | Son dakika Galatasaray haberleri


Giriş Tarihi: 06.10.2020 12:23
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Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! Bu takım artık sana güvenir mi? | Son dakika Galatasaray haberleri

1-0 gibi fevkalade kritik devam eden bir maçın son beş dakikasının ne kadar kritik olduğunu bilmeyen, beşinci küme takımı hocası var mı, Fatih Hocam?

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Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! Bu takım artık sana güvenir mi? | Son dakika Galatasaray haberleri

O anlarda puan kaybeden takım oyuncularının gözünün ve kulağının kenardaki hocada olduğunu bilmeyen var mı, spor dünyasında?.

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Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! Bu takım artık sana güvenir mi? | Son dakika Galatasaray haberleri

Ezeli rakibin Fenerbahçe, bu son dakikalarda rakibi nasıl boğar, nasıl ezer?. Kaç maçta puanları bu son dakikalarda kurtarmıştır, ezber bilmen lazım!.

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Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! Bu takım artık sana güvenir mi? | Son dakika Galatasaray haberleri

Sen ne yapıyorsun hocam?. Artık ezberledik, sahayı terk edip soyunma odasına gidiyor ve takımına mesaj veriyorsun..
"Bakın ben bırakıyorum. Siz de bırakın.."

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Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! Bu takım artık sana güvenir mi? | Son dakika Galatasaray haberleri

Fener'le Galatasaray arasındaki tarihi en büyük farkı, sen yarattın Hocam.. Maçı, bitmeden bitiren, sahadan kaçan sen?.

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