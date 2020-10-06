Galatasaray Yönetimi Radamel Falcao'ya büyük tepki gösterdi! "Halı sahada bile..."

"İLK HAFTA OYNADI, SONRA ORTADA YOK!"

Yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik de "Böyle mi vurulur o topa? İlk hafta oynadı, sonra ortada yok!" diyerek Kolombiyalı golcüye isyan etti. Yönetim cephesi "Bir kişi orta yapamaz mı bu takımda?'' ifadesiyle futbolculara eleştirilere devam etti.