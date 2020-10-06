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Galatasaray Yönetimi Radamel Falcao'ya büyük tepki gösterdi! "Halı sahada bile..."

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda yıldız isimler sınıfta kalırken, yönetimde yer alan Yusuf Günay ve Mahmut Recevik, özellikle Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'ya büyük tepki gösterdi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 06.10.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 10:28
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Galatasaray Yönetimi Radamel Falcao'ya büyük tepki gösterdi! Halı sahada bile...

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray, son iki maçında Fenerbahçe ile berabere kalıp Kasımpaşa'ya mağlup olarak taraftarını üzdü.

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Galatasaray Yönetimi Radamel Falcao'ya büyük tepki gösterdi! Halı sahada bile...

1-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan Kasımpaşa maçında ortaya konan kötü futbol ve takımın yıldız isimlerinin etkisiz görüntüsü ise yönetimi kızdırdı.

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Galatasaray Yönetimi Radamel Falcao'ya büyük tepki gösterdi! Halı sahada bile...

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda protokol tribününde bulunan sarı kırmızılı yönetim başta Falcao olmak üzere Süper Lig'de alınan ilk yenilgi sonrasında suçu futbolculara attı ve karşılaşmayı izlerken yaptıkları yorumlarla takıma sert tepki gösterdi.

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Galatasaray Yönetimi Radamel Falcao'ya büyük tepki gösterdi! Halı sahada bile...

"BU KADAR PARA VERiYORUZ ADAMA!"

Oyuna ikinci yarıda giren Falcao'nun değerlendiremediği pozisyon sonrasında Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan, "Bu kadar para veriyoruz biz bu adama! Halı sahada bile atarlar bu golü!" çıkışı geldi.

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Galatasaray Yönetimi Radamel Falcao'ya büyük tepki gösterdi! Halı sahada bile...

"İLK HAFTA OYNADI, SONRA ORTADA YOK!"

Yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik de "Böyle mi vurulur o topa? İlk hafta oynadı, sonra ortada yok!" diyerek Kolombiyalı golcüye isyan etti. Yönetim cephesi "Bir kişi orta yapamaz mı bu takımda?'' ifadesiyle futbolculara eleştirilere devam etti.

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