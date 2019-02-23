23 Şubat 2019, Cumartesi
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Galatasaray taraftarından Diagne'ye destek
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Senegalli yıldız beklentilerin çok altında kaldı. İmparator, Benfica dönüşü "Sana güveniyorum" derken taraftarlar özel hazırlık içinde. Mbaye Diagne için tezahüratlar yapılacak.
Giriş Tarihi: 23.02.2019 01:57 Güncelleme Tarihi: 23.02.2019 07:50
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