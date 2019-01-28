28 Ocak 2019, Pazartesi

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Herkes Ozan Kabak'ı konuşuyor! Bayern Münih maçında...

Galatasaray'da parladıktan sonra Almanya Ligi ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Bayern Münih maçında oynayarak, Bundesliga'daki ilk maçına çıktı. Alman basınında genç futbolcunun performansı konuşuldu.

Giriş Tarihi: 28.01.2019 12:16
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Herkes Ozan Kabakı konuşuyor! Bayern Münih maçında...

Savunmanın ortasında Benjamin Pavard'ın sakatlığına, maç öncesi bir diğer stoper Timo Baumgartl'ın hastalanması eklenince Ozan kendisini bir anda ilk 11'de buldu. Almanya'da Ozan Kabak'ın Bayern Münih maçındaki performansına ilişkin analizler şu şekilde;

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Herkes Ozan Kabakı konuşuyor! Bayern Münih maçında...

Stuttgart için sezonun en zor karşılaşması olan dış sahada 4-1 kaybettikleri Bayern Münih karşılaşması, Türk futbolcunun Bundesliga'daki ilk deneyimi oldu.

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Herkes Ozan Kabakı konuşuyor! Bayern Münih maçında...

"VASAT"
Kentin yerel basınından Zeitungsverlag Waiblingen (ZVW), Ozan Kabak'ın ilk maçındaki performansını 'Vasat' başlığıyla okuyucularına duyurdu.

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Herkes Ozan Kabakı konuşuyor! Bayern Münih maçında...

Her futbolcu için 1'den 6'ya kadar puanlamada bulunan ZVW, Ozan Kabak'a sağlam ve yetersiz arasında gösterdiği 3.5 notunu uygun gördü.

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Herkes Ozan Kabakı konuşuyor! Bayern Münih maçında...

"OYUN TARZI SERT"
Yapılan değerlendirmede "İlk maçında Robert Lewandowski ile başa çıkmak ve uzun mesafelerde yaptığı bu zorlayıcı görevin üstesinden gelmek zorundaydı. İkili mücadelede sert bir oyun tarzı var" ifadeleri kullanıldı.

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