Herkes Ozan Kabakı konuşuyor! Bayern Münih maçında...

"OYUN TARZI SERT"

Yapılan değerlendirmede "İlk maçında Robert Lewandowski ile başa çıkmak ve uzun mesafelerde yaptığı bu zorlayıcı görevin üstesinden gelmek zorundaydı. İkili mücadelede sert bir oyun tarzı var" ifadeleri kullanıldı.