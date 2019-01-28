Herkes Ozan Kabakı konuşuyor! Bayern Münih maçında...

28 Ocak 2019, Pazartesi
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Herkes Ozan Kabak'ı konuşuyor! Bayern Münih maçında...
Galatasaray'da parladıktan sonra Almanya Ligi ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Bayern Münih maçında oynayarak, Bundesliga'daki ilk maçına çıktı. Alman basınında genç futbolcunun performansı konuşuldu.
Giriş Tarihi: 28.01.2019 12:16
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