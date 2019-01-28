28 Ocak 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Mustafa Cengiz'den ilginç transfer itirafı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ocak ayı Divan Kurulu olağanüstü toplantısında sarı kırmızılı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 28.01.2019 16:50 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 17:50
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Mustafa Cengizden ilginç transfer itirafı

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun konuşmasıyla başlayan toplantıya Galatasaray Spor Kulübü Başkan Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyeleri ve kulüp üyeleri katıldı.

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Mustafa Cengizden ilginç transfer itirafı

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda kürsüye çıkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

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Mustafa Cengizden ilginç transfer itirafı

'BİRİKEN MALİ SORUNLAR VAR'

"Devlet, artık başka çıkış noktası kalmayan ve dünya çapındaki kulüplerle yarışan kulüplerimizin içine düştüğü mali durumlara çözüm yolu bulmaya çalışıyor. Ocak itibariyle ödememiz gereken çok yüksek miktarlar var.

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Mustafa Cengizden ilginç transfer itirafı

"Türkiye'deki kulüplerin borcu toplamda 15 milyar TL'yi buluyor. 3 ayda bir borçsuzluk belgesi alıyoruz. Biriken mali sorunlar var. Devlet kredilendirme yapmıyor."

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Mustafa Cengizden ilginç transfer itirafı

'YARSUVAT'A İNANAMADIM!'

"Bizim tüm harcamalarımız ortada. Aldığımız her futbolcuya ne ödeyeceğimizi, oyuncunun bonservisini tek tek yazıyoruz. Rakiplerimiz yapmıyor. Bu bizim ne kadar şeffaf olduğumuzu gösterir. Rakipler içinde en iyi durumda olan biziz. Son 6 aylık raporlar gösterdi.

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