07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Her şey Falcao için! En ince ayrıntısına kadar düşünüldü
Galatasaray, sarı kırmızılı taraftarların müjdesini dört gözle beklediği Radamel Falcao'nun transferinde en ince ayrıntıya kadar çalışmalarını sürdürüyor. Yıldız futbolcu için kızının özel okulundan, eşinin Latin yardımcısına kadar tüm detaylar düşünüldü.
Giriş Tarihi: 07.08.2019 00:08 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 06:51
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