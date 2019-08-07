Her şey Falcao için! En ince ayrıntısına kadar düşünüldü

Galatasaray, sarı kırmızılı taraftarların müjdesini dört gözle beklediği Radamel Falcao'nun transferinde en ince ayrıntıya kadar çalışmalarını sürdürüyor. Yıldız futbolcu için kızının özel okulundan, eşinin Latin yardımcısına kadar tüm detaylar düşünüldü.

Giriş Tarihi: 07.08.2019 00:08 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 06:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





