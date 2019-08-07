07 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim onay verdi

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Fatih Terim önderliğinde sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Monaco forması giyen yıldız futbolcu Radamel Falcao'yu imza aşamasına getiren sarı-kırmızılılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda bir de orta saha takviyesi yapacak. Michael Seri'nin yanına bir oyuncu daha transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de istediği yıldız futbolcunun transferini bitirmek için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 07.08.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 10:27
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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim onay verdi

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray'da çalışmalar son sürat devam ediyor.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim onay verdi

Son olarak kadrosuna Emre Mor'u katan sarı-kırmızılılarda gözler Radamel Falcao transferine çevrildi.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim onay verdi

Kolombiyalı yıldız ile her konuda anlaşan Cimbom'un bu transferi önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim onay verdi

Dış transferde hareketli günler geçiren sarı-kırmızılılarda iç transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim onay verdi

Suudi Arabistan veya Katar'a gideceği iddia edilen Mbaye Diagne'ye Aston Villa talip oldu.

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