07 Ağustos 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim onay verdi
Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Fatih Terim önderliğinde sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Monaco forması giyen yıldız futbolcu Radamel Falcao'yu imza aşamasına getiren sarı-kırmızılılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda bir de orta saha takviyesi yapacak. Michael Seri'nin yanına bir oyuncu daha transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de istediği yıldız futbolcunun transferini bitirmek için harekete geçti.
Giriş Tarihi: 07.08.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 10:27
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"