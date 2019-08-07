Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim onay verdi

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Fatih Terim önderliğinde sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Monaco forması giyen yıldız futbolcu Radamel Falcao'yu imza aşamasına getiren sarı-kırmızılılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda bir de orta saha takviyesi yapacak. Michael Seri'nin yanına bir oyuncu daha transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de istediği yıldız futbolcunun transferini bitirmek için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 07.08.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 10:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





