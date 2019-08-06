07 Ağustos 2019, Çarşamba
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G.Saray'dan sürpriz hamle! Falcao derken...
Galatasaray taraftarlarının gözü sarı kırmızılı ekipten gelecek Falcao müjdesinde. Sarı kırmızılı kulüp bir taraftan Kolombiyalı yıldız golcünün transferini bitirmek için uğraşırken diğer taraftan da transfer listesinde yer alan başka isimler için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İdari Menajer Şükrü Hanedar, Terim'in onay verdiği o isim için İngiltere'ye gitti...
Giriş Tarihi: 06.08.2019 23:19 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 06:51
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