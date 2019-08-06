07 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

G.Saray'dan sürpriz hamle! Falcao derken...

Galatasaray taraftarlarının gözü sarı kırmızılı ekipten gelecek Falcao müjdesinde. Sarı kırmızılı kulüp bir taraftan Kolombiyalı yıldız golcünün transferini bitirmek için uğraşırken diğer taraftan da transfer listesinde yer alan başka isimler için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İdari Menajer Şükrü Hanedar, Terim'in onay verdiği o isim için İngiltere'ye gitti...

Giriş Tarihi: 06.08.2019 23:19 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 06:51
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G.Saray'dan sürpriz hamle! Falcao derken...

Yeni sezon için geri sayım devam ederken Galatasaray'da herkesin gözü kulağı Radamel Falcao'da...

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G.Saray'dan sürpriz hamle! Falcao derken...

Tüm taraftarlar Kolombiyalı golcüden müjdeli haberi beklese de sarı-kırmızılı ekip, diğer transfer çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

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G.Saray'dan sürpriz hamle! Falcao derken...

Takıma özellikle de 6 numara takviyesi yapılması planlanıyor. Bir süredir Chelsea'de forma giyen Bakayoko'yu kiralamak isteyen Galatasaray'da, Şükrü Hanedar, İngiliz ekibi ve oyuncu ile görüşmek adına başkent Londra'nın yolunu tuttu.

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G.Saray'dan sürpriz hamle! Falcao derken...

CENK TOSUN İDDİASI

24 yaşındaki Fransız oyuncunun transferinde somut ve hızlı adımlar atılması adına Hanedar'ın İngiltere'ye uçtuğu ve yoğun bir görüşme trafiği yürüttüğü öğrenildi.

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G.Saray'dan sürpriz hamle! Falcao derken...

Hanedar, Chelsea kulübüne 1.5 milyon euro'luk kiralama bedeli ile resmi teklif sunarken İngilizleri ikna etmeye çalışıyor.

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