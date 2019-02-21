Galatasaray nasıl tur atlar?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçında Galatasaray, evinde Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti. Nefes kesen müdeleyi temsilcimiz Galatasaray 2-1 kaybetti. Galatasaraylı taraftarlar rövanş maçı öncesi 'Galatasaray Benfica karşısında nasıl tur atlar?' sorusunun cevabını arıyor. İşte o ihtimaller.