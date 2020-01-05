05 Ocak 2020, Pazar

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Galatasaray transferde şaha kalktı! Resmi teklif yapıldı

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ligin ilk yarısını sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray, devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Aslan'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Süper Lig'in ilk yarısında kötü bir grafik çizilmesinin ardından transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaparak Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi kadrosuna katan Galatasaray, Nzonzi'nin yerine transfer edeceği ismi buldu. Sarı-kırmızılı kulüp, yıldız isim için resmi teklifini yaptı. İşte flaş transfere dair sözleşme detayları ve tüm gelişmeler... | Son dakika Galatasaray habeleri

Giriş Tarihi: 05.01.2020 02:13 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 07:37
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Galatasaray transferde şaha kalktı! Resmi teklif yapıldı

Geçtiğimiz yılı çifte şampiyonluk tamamlamasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren Galatasaray, yeni sezona da aynı parolayla başlangıç yaptı.

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Galatasaray transferde şaha kalktı! Resmi teklif yapıldı

Başta Radamel Falcao olmak üzere Nzonzi, Seri ve Lemina gibi birçok yıldızı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, yarıştığı bütün kulvarlarda gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

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Galatasaray transferde şaha kalktı! Resmi teklif yapıldı

Ülkemizi temsil ettiği Şampiyonlar Ligi'ne büyük umutlarla başlayan ancak istediği sonuçları alamayan Cimbom, A Grubu'nda çıktığı 6 maçta 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak grubu son sırada tamamladı ve Avrupa'ya veda etti.

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Galatasaray transferde şaha kalktı! Resmi teklif yapıldı

Geçtiğimiz sezon müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası'na da kabus gibi bir başlangıç yapan ve 5. tur ilk maçında sahasında ağırladığı Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olarak taraftarını şoke eden Aslan, rövanş maçında rakibini 4-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

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Galatasaray transferde şaha kalktı! Resmi teklif yapıldı

Kötü bir başlangıç yaptığı Süper Lig'de de istikrarlı sonuçlar alamayan ve ilk yarının sonunda 27 puanla 7. sırada yer alan Galatasaray, zirve yarışının uzağında kaldı.

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