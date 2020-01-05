05 Ocak 2020, Pazar
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Galatasaray transferde şaha kalktı! Resmi teklif yapıldı
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ligin ilk yarısını sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray, devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Aslan'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Süper Lig'in ilk yarısında kötü bir grafik çizilmesinin ardından transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaparak Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi kadrosuna katan Galatasaray, Nzonzi'nin yerine transfer edeceği ismi buldu. Sarı-kırmızılı kulüp, yıldız isim için resmi teklifini yaptı. İşte flaş transfere dair sözleşme detayları ve tüm gelişmeler... | Son dakika Galatasaray habeleri
Giriş Tarihi: 05.01.2020 02:13 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 07:37
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