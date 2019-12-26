Henry Onyekuru'dan Fatih Terim'i şoke eden karar!

Galatasaray, ara transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor... Ocak ayında bir çok yıldızı kadrosuna katması beklenilen Cimbom'un bir çok bölge için özel analiz yaptığı ve transfer sezonu başlamadan yıldız isimlerle ön protokol imzaladığı biliniyor... Bu bağlamda Galatasaray taraftarının sabırsızlıkla beklediği transferde olay yaratacak bir habere ulaşıldı! İşte Galatasaray'ı bekleyen Onyekuru tehlikesi...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 10:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





