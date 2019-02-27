27 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Hatayspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri!

Yedek ve genç ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkması beklenilen sarı kırmızılılar bugün de kazanıp adını yarı finale yazdırmayı hedefliyor.

Giriş Tarihi: 27.02.2019 01:37 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 07:47
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Hatayspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda 1. Lig temsilcisi Hatayspor ile karşılaşacak.

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Hatayspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri!

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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Hatayspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri!

İlk maçı 2-0 kazanan sarı-kırmızılı ekibe rövanşta her türlü galibiyet, beraberlik ve 1 farklı mağlubiyette turu geçen taraf olacak.

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Hatayspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri!

CİMBOM'DA 8 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekibin gol bulması halinde Hatayspor, turu geçmek için 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

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Hatayspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri!

Galatasaray'da Muslera, Luyindama, Linnes, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Feghouli ve Diagne, Hatay'a götürülmedi.

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