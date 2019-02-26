26 Şubat 2019, Salı
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Galatasaray'a Hatay'da coşkulu karşılama
Galatasaray, yarın Antakya Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacağı Hatayspor maçı öncesi hava yoluyla Hatay'a geldi. Hatay Havaalanı'na akın eden Galatasaray taraftarları, takımlarını tezahüratlarla karşıladı. Taraftarlar havaalanı girişinde takıma çiçek verirken, futbolcular da bazı taraftarlarla fotoğraf çekildi. Kafile daha sonra geniş güvenlik önlemi altında konaklayacağı otele geçiş yaptı.
Giriş Tarihi: 26.02.2019 21:07
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