14 Mayıs 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Hasan Şaş hakkında şok gerçek! İstifa sebebini açıkladı

Corona virüsü salgını sonrasında lige verilen aranın ardından sahaya inerek antrenmanlara başlayan Galatasaray, yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın istifasıyla sarsılmıştı. Ünlü gazeteci yaptığı açıklamada Şaş'ın istifa etme sebebini duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 11:05
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Hasan Şaş hakkında şok gerçek! İstifa sebebini açıkladı

A Spor yorumcusu ve Sabah-Fotomaç yazarı Levent Tüzemen, Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Türk futbolu ve Galatasaray'a dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Hasan Şaş hakkında şok gerçek! İstifa sebebini açıkladı

Tüzemen, geçtiğimiz günlerde görevinden ayrıldığını duyuran yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın istifa sebebini de açıkladı. İşte o açıklamalar...

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Hasan Şaş hakkında şok gerçek! İstifa sebebini açıkladı

TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren, "Erteleme dersek kelimeyi doğru kullanmış olmayız çünkü belirlenmiş bir tarih değil ki erteleyelim. Çünkü 12'si, 12-19-26 gibi her hafta sonunu bununla ilgili bir tarih olarak görmek mümkün. İkincisi de hiç oynanmaması yönünde de bir karar çıkabilir" dedi. Bu sözleri nasıl yorumlarsınız?

Mete Düren'in tespitlerini dikkate almak gerekir. TFF Sağlık Kurulu'nun kulüplerin çalışma ortamı için hazırladığı kılavuza kaç kulüp uyabilir? Örneğin alt ligler kılavuzda belirtilen sağlık şartları için yeterli donanıma sahip mi?

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Hasan Şaş hakkında şok gerçek! İstifa sebebini açıkladı

Alt liglerin oynatılması zor görünüyor. Düren'in vurguladığı "Bir oyuncunun akşam eve gidip, ertesi gün tesislere gelmesiyle negatif çıkan testin bir anlamı kalmıyor" şeklindeki tespite kulak vermek gerekiyor.

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Hasan Şaş hakkında şok gerçek! İstifa sebebini açıkladı

Yani oyuncu sürekli tesislerde kalacak, dışarıyla bağlantısını koparıp izole olacak. Bu şartlar maçlar başlayıncaya kadar sadece futbolcular için değil tüm çalışanlar için geçerli olacak. Uzun kamp hayatına özellikle evli futbolcuların "Evet" demesinin zor olacağını düşünüyorum.

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