Hasan Şaş hakkında şok gerçek! İstifa sebebini açıkladı

TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren, "Erteleme dersek kelimeyi doğru kullanmış olmayız çünkü belirlenmiş bir tarih değil ki erteleyelim. Çünkü 12'si, 12-19-26 gibi her hafta sonunu bununla ilgili bir tarih olarak görmek mümkün. İkincisi de hiç oynanmaması yönünde de bir karar çıkabilir" dedi. Bu sözleri nasıl yorumlarsınız?

Mete Düren'in tespitlerini dikkate almak gerekir. TFF Sağlık Kurulu'nun kulüplerin çalışma ortamı için hazırladığı kılavuza kaç kulüp uyabilir? Örneğin alt ligler kılavuzda belirtilen sağlık şartları için yeterli donanıma sahip mi?