14 Mayıs 2020, Perşembe
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Hasan Şaş hakkında şok gerçek! İstifa sebebini açıkladı
Corona virüsü salgını sonrasında lige verilen aranın ardından sahaya inerek antrenmanlara başlayan Galatasaray, yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın istifasıyla sarsılmıştı. Ünlü gazeteci yaptığı açıklamada Şaş'ın istifa etme sebebini duyurdu. İşte detaylar...
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