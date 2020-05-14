14 Mayıs 2020, Perşembe

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Galatasaray'a skorer golcü! 29 maç 18 gol 6 asist

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlanacağının açıklanması sonrasında antrenmanlarına başlayan Galatasaray, bir taraftan da bu süre zarfında gelecek sezonun transfer hamlelerini yapmayı hedefliyor. Ryan Babel ve Mbaya Diagne ile yollarını ayırmayı planlayan ve Florin Andone'nin de kiralık sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle forvet takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda gündeme flaş bir isim geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 11:14
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Galatasaray'a skorer golcü! 29 maç 18 gol 6 asist

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arayı yeni sezonun transfer çalışmalarını yapmakla değerlendiren Galatasaray'ın önceliği forvet bölgesi oldu.

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Galatasaray'a skorer golcü! 29 maç 18 gol 6 asist

Sarı-kırmızılılarda sezon başında Club Brugge'e kiralanan ancak burada bekleneni veremeyen Mbaye Diagne'nin takıma katılmasına sıcak bakılmazken, Senegalli oyuncunun iyi bir teklif gelmesi halinde satılması bekleniyor.

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Galatasaray'a skorer golcü! 29 maç 18 gol 6 asist

Öte yandan takımda kiralık olarak forma giyen Rumen futbolcu Florin Andone de gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek isimlerden...

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Galatasaray'a skorer golcü! 29 maç 18 gol 6 asist

Galatasaray'ın yeni sezonda oyuncuyu kadrosunda düşünmediği bildirilirken golcü oyuncunun İskoç ekibi Glasgow Rangers'a verileceği konuşuluyor.

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Galatasaray'a skorer golcü! 29 maç 18 gol 6 asist

Galatasaray da bu isimlerin yerine transfer etmeyi düşündüğü golcü transferi için harekete geçiyor.

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