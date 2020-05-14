Galatasaray'a skorer golcü! 29 maç 18 gol 6 asist

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlanacağının açıklanması sonrasında antrenmanlarına başlayan Galatasaray, bir taraftan da bu süre zarfında gelecek sezonun transfer hamlelerini yapmayı hedefliyor. Ryan Babel ve Mbaya Diagne ile yollarını ayırmayı planlayan ve Florin Andone'nin de kiralık sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle forvet takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda gündeme flaş bir isim geldi. İşte detaylar...