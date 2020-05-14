14 Mayıs 2020, Perşembe

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Galatasaray'dan sürpriz yerli hamlesi! Fatih Terim onay verdi

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren ve yaz transfer döneminde yerli transferine ağırlık vermeyi planlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Oğulcan Çağlayan ile anlaşma sağladığı öne sürülen sarı-kırmızılılarda scout ekibinin önerdiği ve Fatih Terim'in onay verdiği yıldız ismin transferi için girişimler başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 10:08
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Galatasaray'dan sürpriz yerli hamlesi! Fatih Terim onay verdi

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig'de bitime 8 maç kala lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

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Galatasaray'dan sürpriz yerli hamlesi! Fatih Terim onay verdi

Yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmeyi amaçlayan Cimbom'da oyuncu arayışları sürerken, yerli transferine öncelik verildi.

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Galatasaray'dan sürpriz yerli hamlesi! Fatih Terim onay verdi

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündemde olan Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Oğulcan Çağlayan ile prensip anlaşması sağladı.

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Galatasaray'dan sürpriz yerli hamlesi! Fatih Terim onay verdi

Arda Turan, Semih Kaya, Hasan Ali Kaldırım, Mert Müldür, Nazım Sangare, Yunus Mallı, Mert Çetin, Enes Ünal ve Okay Yokuşlu gibi birçok yerli ismi daha gündemine alan sarı-kırmızılılarda gündeme sürpriz bir isim geldi.

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Galatasaray'dan sürpriz yerli hamlesi! Fatih Terim onay verdi

Fanatik'in haberine göre Aslan, bonservisi Köln'de olan ve bu sezon Holstein Kiel'de kiralık olarak forma giyen Salih Özcan'ın transferi için harekete geçti.

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