Galatasaray'dan sürpriz yerli hamlesi! Fatih Terim onay verdi

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren ve yaz transfer döneminde yerli transferine ağırlık vermeyi planlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Oğulcan Çağlayan ile anlaşma sağladığı öne sürülen sarı-kırmızılılarda scout ekibinin önerdiği ve Fatih Terim'in onay verdiği yıldız ismin transferi için girişimler başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 14.05.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 10:08 ABONE OL