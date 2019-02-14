14 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Hasan Şaş Benfica yedek kulübesiyle tartıştı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz ekibi Benfica'yla karşılaştı. Galatasaray sahadan 2-1 yenik ayrılırken karşılaşma sırasında yardımcı antrenör Hasan Şaş, Benfica kulübesiyle tartıştı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 14.02.2019 23:32
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Hasan Şaş Benfica yedek kulübesiyle tartıştı
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Hasan Şaş Benfica yedek kulübesiyle tartıştı
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Hasan Şaş Benfica yedek kulübesiyle tartıştı
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Hasan Şaş Benfica yedek kulübesiyle tartıştı
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Hasan Şaş Benfica yedek kulübesiyle tartıştı
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