14 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray yedek kulübesinde dikkat çeken o detay

Galatasaray'ın Benfica'yı ağırladığı mücadelede sarı kırmızılı ekibin yedek kulübesindeki bir ayrıntı gözlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 14.02.2019 23:16 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 23:38
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Galatasaray yedek kulübesinde dikkat çeken o detay

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray sahasında Benfica'yı konuk etti.

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Galatasaray yedek kulübesinde dikkat çeken o detay

Tartışmalı bir penaltı sonrası geriye düşen Galatasaray, Luyindama'yla 1-1'lik eşitliği bulsa da mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrılmaktan kurtulamadı.

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Galatasaray yedek kulübesinde dikkat çeken o detay

Karşılaşmada sarı kırmızılı ekibin yedek kulübesinde çekilen bir fotoğrafsa dikkatlerden kaçmadı.

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Galatasaray yedek kulübesinde dikkat çeken o detay

Yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın elinde tuttuğu bir taktik görseli foto muhabirlerinin kameralarına yakalandı.

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Galatasaray yedek kulübesinde dikkat çeken o detay

Görselde Benfica'nın duran top kazandığında sarı kırmızılı ekibin yapacağı savunma dizilişi yer aldı.

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