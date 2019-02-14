14 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Diagne'nin kötü performansı sosyal medyayı salladı!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray, konuk ettiği Benfica'ya 2-1 mağlup oldu. Mbaye Diagne'nin gösterdiği kötü performans ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 14.02.2019 23:35 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 23:47
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Diagne'nin kötü performansı sosyal medyayı salladı!
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Diagne'nin kötü performansı sosyal medyayı salladı!
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Diagne'nin kötü performansı sosyal medyayı salladı!
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Diagne'nin kötü performansı sosyal medyayı salladı!
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Diagne'nin kötü performansı sosyal medyayı salladı!
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