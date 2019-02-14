Diagne'nin kötü performansı sosyal medyayı salladı!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray, konuk ettiği Benfica'ya 2-1 mağlup oldu. Mbaye Diagne'nin gösterdiği kötü performans ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. İşte o yorumlar...