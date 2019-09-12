12 Eylül 2019, Perşembe

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Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray itirafı!

Kariyerini İtalya devi Milan'da sürdüren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri kapsamında oynadığı Andorra ve Moldova maçlarının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milli takımdaki hedefleriyle ilgili konuşan yıldız futbolcudan flaş bir Galatasaray itirafı da geldi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 12.09.2019 19:12 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 19:24
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Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray itirafı!

Gelecek sene düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak için mücadele veren A Milli Futbol Takımımız, son yılların en iyi performansını sergiliyor.

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Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray itirafı!

Ay-yıldızlılar, grupta çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgiyle H Grubu'nda zirvede yer alıyor.

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Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray itirafı!

Millilerimiz, 7 Eylül'de Beşiktaş Park'ta oynanan maçta Andorra karşısında beklenmedik biçimde zorlanmış ancak maçın son dakikalarına doğru gelen golle 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

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Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray itirafı!

10 Eylül'de Moldova deplasmanına konuk olan A Milliler, baştan sona üstün bir oyun sergileyerek rakibini 4-0 mağlup etmiş ve EURO 2020'ye katılma yolunda büyük bir adım atmıştı.

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Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray itirafı!

Grupta üç maçı kalan ay-yıldızlılar; Arnavutluk, Fransa ve İzlanda maçlarından istediği sonuçları alarak EURO 2020'ye doğrudan katılmak istiyor.

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