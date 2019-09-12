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Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray itirafı!
Kariyerini İtalya devi Milan'da sürdüren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri kapsamında oynadığı Andorra ve Moldova maçlarının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milli takımdaki hedefleriyle ilgili konuşan yıldız futbolcudan flaş bir Galatasaray itirafı da geldi. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 12.09.2019 19:12 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 19:24
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