UEFA kulüp sıralamaları güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray'a fark attı

UEFA, kulüplerin son 5 yılda topladığı puanlara göre belirlenen sıralamayı resmi internet sitesinden yayınladı. Bu sezon Avrupa kupalarından uzak kalacak olan Fenerbahçe, ülkemizi yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'a fark attı. Peki diğer temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in sıralamadaki yerleri ne? İşte UEFA'nın açıkladığı yeni liste...

Giriş Tarihi: 12.09.2019 15:38 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 15:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





