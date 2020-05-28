28 Mayıs 2020, Perşembe

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Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş itiraf! "Galatasaray'a gelirsem..."

Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu gündeme dair bomba açıklamalarda bulundu. Adı bir süredir Galatasaray'la anılan yıldız futbolcu canlı yayında sarı kırmızılı kulübe transferiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 21:30 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 21:48
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Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş itiraf! Galatasaray'a gelirsem...

Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor canlı yayınında Galatasaray'la ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte Çalhanoğlu'nun tüm açıklamaları...

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Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş itiraf! Galatasaray'a gelirsem...

Çalhanoğlu, corona virüsü süreci ile ilgili ''İtalya'daki haberlere göre 13-14 Haziran'da liglerin başlayacağı söyleniyor. Milan'da herkesin sonuçları negatif çıktı. Bizde durum iyi. Mental olarak bu durum bizi çok zorladı. Oynayacağız mı, oynamayacağız mı?

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Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş itiraf! Galatasaray'a gelirsem...

İnşallah maçlar geç saatlerde oynanır. Ara sıra gizli gizli dışarıya hava almaya çıkıyorduk. Çocuk bakmak gerçekten kolay değil eşimi bu süreçte daha iyi anlıyorum. Elimden geldiği kadar eşime yardım ettim, çocuğumla daha fazla vakit geçirdi. Bu süreçte çok şey öğrendim.'' ifadelerini kullandı.

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Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş itiraf! Galatasaray'a gelirsem...

''Milan formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum.''

''Biz geçen sene 1 puanla Şampiyonlar Ligi'ne katılamadık. Bu sene de Şampiyonlar Ligi'ni göremeyeceğiz ancak Avrupa Ligi için mücadele edeceğiz. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi hedefimiz. İtalyancayı kısa bir sürede öğrendim, arkadaş çevrem çoğaldı. Kültüre alışmak kolay oldu.

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Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş itiraf! Galatasaray'a gelirsem...

Türkiye'ye çok yakınlar. Bayburtlu olarak Milan'da oynadığım için kendimle gurur duyuyorum. Milan'a severek geldim. Milan formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Stefano Pioli'ye çok büyük saygım var bize çok yardımcı oluyor.

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