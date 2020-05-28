Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş itiraf! "Galatasaray'a gelirsem..."

Çalhanoğlu, corona virüsü süreci ile ilgili ''İtalya'daki haberlere göre 13-14 Haziran'da liglerin başlayacağı söyleniyor. Milan'da herkesin sonuçları negatif çıktı. Bizde durum iyi. Mental olarak bu durum bizi çok zorladı. Oynayacağız mı, oynamayacağız mı?