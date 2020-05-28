Galatasaray ilk transferini yapıyor! La Liga devinden geliyor

Liglere verilen arada gelecek sezonun planlamasını yapan Galatasaray, transfer gündemine birçok ismi dahil etmişti. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in de kadroda istediği ve La Liga devinde forma giyen isim için harekete geçti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 28.05.2020 16:08 ABONE OL