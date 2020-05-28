28 Mayıs 2020, Perşembe

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Galatasaray ilk transferini yapıyor! La Liga devinden geliyor

Liglere verilen arada gelecek sezonun planlamasını yapan Galatasaray, transfer gündemine birçok ismi dahil etmişti. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in de kadroda istediği ve La Liga devinde forma giyen isim için harekete geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 16:08
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Galatasaray ilk transferini yapıyor! La Liga devinden geliyor

Galatasaray gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başladı.

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Galatasaray ilk transferini yapıyor! La Liga devinden geliyor

Sarı-kırmızılı ekip yoğun bir şekilde araştırmalarını sürdürürken Fatih Terim'in de istediği futbolcuları gündemine almaya başladı.

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Galatasaray ilk transferini yapıyor! La Liga devinden geliyor

Fatih Terim'in daha genç ve dinamik bir kadro oluşturmak istediği ve yönetime istediği futbolcuların listesini verdiği ifade edildi.

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Galatasaray ilk transferini yapıyor! La Liga devinden geliyor

Deneyimli teknik adam sezon sonu sözleşmesi biten futbolcuların yerine daha genç isimleri transfer etmek için çalışmalara resmen başladı.

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Galatasaray ilk transferini yapıyor! La Liga devinden geliyor

Galatasaray'da sezon sonu birçok oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Corona virüsü sonrası oluşan maddi zorluklar nedeniyle bütçede azalmaya gidecek sarı kırmızılı takımda yeni sezonun ilk yabancı transferi de bitmek üzere.

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