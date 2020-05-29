29 Mayıs 2020, Cuma

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Galatasaray'a Ryan Babel müjdesi! O madde KAP'a bildirilmedi

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak istikrarsız performansı nedeniyle ara transfer döneminde Ajax'a kiralanan Ryan Babel, gelecek sezon da kadroda düşünülmüyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte Hollandalı futbolcuyla yollarını ayırmayan sarı-kırmızılılara müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 13:32 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 13:32
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Galatasaray'a Ryan Babel müjdesi! O madde KAP'a bildirilmedi

Galatasaray forması altında bu sezonun ilk yarısında gösterdiği performans hayal kırıklığı yaratınca ocak ayında Ajax'a kiralanan Ryan Babel, eski kulübünde de bekleneni veremedi. Sezon sonunda İstanbul'a dönecek olan Hollandalı futbolcu gelecek sezon içinse sarı-kırmızılıların kadro planlamasında yer almıyor.

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Galatasaray'a Ryan Babel müjdesi! O madde KAP'a bildirilmedi

Maliyetleri düşürmek isteyen Galatasaray, yıllık 2.5 milyon Euro karşılığında imza atan Ryan Babel ile yolları ayırma düşüncesinde... Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen yönetim, hayal kırıklığı yaratan Babel için teklif gelmesini dört gözle bekleyecek.

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Galatasaray'a Ryan Babel müjdesi! O madde KAP'a bildirilmedi

Kulüp, Babel transferinde KAP'a yaptığı bildirimde bonservisi elinde olan bu futbolcu için üç sezon için yani 2022 hazirana kadar anlaşma yapıldığını duyurmuştu. Ancak sözleşmede, KAP'a bildirilmeyen çok önemli bir madde var.

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Galatasaray'a Ryan Babel müjdesi! O madde KAP'a bildirilmedi

Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray'ın KAP bildiriminde detaylandırılmasa da Babel ile imzalanan sözleşmesinde '2020-21 sezonunda 20 resmi maçta oynaması halinde kontratı 1 yıl daha uzar' maddesi var. Yani Babel'in sözleşmesi 2 değil, 1+1 yıllık ve takımdaki durumu performansına bağlı.

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Galatasaray'a Ryan Babel müjdesi! O madde KAP'a bildirilmedi

5 MİLYON EURO DEĞİL 2.5 MİLYON EURO

Bu nedenle Galatasaray'da Babel'in sözleşme bitimine 2 değil, 1 yıllık gözü ile bakılıyor. Sarı kırmızılıların Babel için imza altında olan yükümlülüğü de bu nedenle 5 milyon Euro değil, 2.5 milyon Euro. Nitekim camiada, Babel'in gelecek sezon 20 maç forma bulup sözleşmesinin otomatik olarak uzamasına ihtimal verilmiyor.

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