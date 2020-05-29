Galatasaray'a Ryan Babel müjdesi! O madde KAP'a bildirilmedi

5 MİLYON EURO DEĞİL 2.5 MİLYON EURO

Bu nedenle Galatasaray'da Babel'in sözleşme bitimine 2 değil, 1 yıllık gözü ile bakılıyor. Sarı kırmızılıların Babel için imza altında olan yükümlülüğü de bu nedenle 5 milyon Euro değil, 2.5 milyon Euro. Nitekim camiada, Babel'in gelecek sezon 20 maç forma bulup sözleşmesinin otomatik olarak uzamasına ihtimal verilmiyor.