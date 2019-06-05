05 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Luyindama tehlikesi!

Galatasaray devre arasında zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Luyindama'nın bonservisini almak için ilk ödemeyi bu ay sonuna kadar yapacak.

Giriş Tarihi: 05.06.2019 19:15 Güncelleme Tarihi: 05.06.2019 19:23
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Galatasaray'da Luyindama tehlikesi!

Galatasaray devre arasında zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Luyindama'nın bonservisini almak için ilk ödemeyi bu ay sonuna kadar yapacak.

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Galatasaray'da Luyindama tehlikesi!

Belçika ekibi Standart Liege'den 3 milyon euroya kiralanan ve sözleşmesinde 5 milyon euro Galatasaray lehine tek taraflı satın alma opsiyonu bulunan 25 yaşındaki Kongolu stoper, gösterdiği performansla beğeni topladı.

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Galatasaray'da Luyindama tehlikesi!

Bunun üzerine sarı-kırmızılılar bonservisini almaya karar verdi.

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Galatasaray'da Luyindama tehlikesi!

Galatasaray bu nedenle 30 Haziran'a kadar 1.9 milyon euroluk ilk taksidi Belçika ekibine ödeyecek.

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Galatasaray'da Luyindama tehlikesi!

Sarı-kırmızılıların 1.9 milyon euroyu geciktirmesi durumunda devre arasında yapılan özel sözleşmenin geçersiz olacağı ve Luyindama'nın eski takımına dönebileceği belirtildi.

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