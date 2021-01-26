Fatih Terim o isimlerin biletini kesti! Galatasaray'da 5 ayrılık

Sayın Başkanımız ve Abdurrahim Bey, Göksel Başkan ile görüştü ama henüz kolay alınacak bir sonuç değil. Daha resmi görüşmeler devam edebilir. Bunlar gayet doğaldır. Konuşulur, olur olmaz ama daha resmi, daha ciddi şeyler yapmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.