26 Ocak 2021, Salı

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Fatih Terim o isimlerin biletini kesti! Galatasaray'da 5 ayrılık

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanırken, gidecek oyuncularda belli olmaya başladı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim 5 futbolcunun biletini kesti. İşte Terim'in göndermek istediği isimler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...


Giriş Tarihi: 26.01.2021 20:06
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Fatih Terim o isimlerin biletini kesti! Galatasaray'da 5 ayrılık

Hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Galatasaray'da yapılan transferlerin ardından gelecek isimler kadar takımdan ayrılacak futbolcular da merakla bekleniyor.



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Fatih Terim o isimlerin biletini kesti! Galatasaray'da 5 ayrılık

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, istediği isimleri basın toplantısında açıklamıştı.

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Fatih Terim o isimlerin biletini kesti! Galatasaray'da 5 ayrılık

Tecrübeli teknik adam açıklamasında, "İrfan Can'ı istiyoruz. İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz. Önemli, genç ama tecrübeli, yetenekli bir oyuncu.

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Fatih Terim o isimlerin biletini kesti! Galatasaray'da 5 ayrılık

Sayın Başkanımız ve Abdurrahim Bey, Göksel Başkan ile görüştü ama henüz kolay alınacak bir sonuç değil. Daha resmi görüşmeler devam edebilir. Bunlar gayet doğaldır. Konuşulur, olur olmaz ama daha resmi, daha ciddi şeyler yapmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

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Fatih Terim o isimlerin biletini kesti! Galatasaray'da 5 ayrılık

Henry Onyekuru transferinin resmen açıklanmasının ardından gözler Terim'in istediği İrfan Can, Edin Visca ve Mostafa Mohamed ile temaslar sürüyor.

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