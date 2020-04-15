15 Nisan 2020, Çarşamba

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Graeme Sounes o olayı anlattı! "Fenerbahçe Başkanı'na baktım ve..."

Graeme Souness, Fenerbahçe'nin sahasında yaptığı bayrak dikme olayını anlattı. İskoç teknik adam, o hareketi kendisine "Sakat" diyen bir Fenerbahçe yöneticisine cevap vermek için yaptığını söyledi. Souness, "Fenerbahçe'ye yönelik bir şey değildi. Benim hakkımda kaba şeyler söyleyen adama yönelikti" dedi.

Giriş Tarihi: 15.04.2020 22:58 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 23:01
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Graeme Sounes o olayı anlattı! Fenerbahçe Başkanı'na baktım ve...

1995/1996 Türkiye Kupası finalinde ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti.

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Graeme Sounes o olayı anlattı! Fenerbahçe Başkanı'na baktım ve...

İlk maçı kendi sahasında 1-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, ikinci karşılaşmada deplasmanda alınan 1-1'lik skorun ardından kupayı kazanan ekip olmuştu.

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Graeme Sounes o olayı anlattı! Fenerbahçe Başkanı'na baktım ve...

Mücadelenin ardından Fenerbahçe Stadyumu'nda santra noktasına bayrak dikerek tarihe geçen bir olaya imza atan Galatasaray Teknik Direktörü Graeme Souness, yıllar sonra flaş itiraflarda bulundu.

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Graeme Sounes o olayı anlattı! Fenerbahçe Başkanı'na baktım ve...

İŞTE SOUNESS'IN O AÇIKLAMALARI

"9 ay önce ilk kez oraya gittiğimde Fenerbahçe Başkanı, kalp ameliyatı geçirdiğim için bana 'sakat' demişti."

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Graeme Sounes o olayı anlattı! Fenerbahçe Başkanı'na baktım ve...

"1 sene sonra onların sahasında kupayı kazandık ve taraftarlarımızın olduğu yerden büyük bir bayrak uzatıldı. Her oyuncu bayrağı bir süre alıp salladı. En son da bana verdiler."

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