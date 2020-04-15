Graeme Sounes o olayı anlattı! "Fenerbahçe Başkanı'na baktım ve..."

Graeme Souness, Fenerbahçe'nin sahasında yaptığı bayrak dikme olayını anlattı. İskoç teknik adam, o hareketi kendisine "Sakat" diyen bir Fenerbahçe yöneticisine cevap vermek için yaptığını söyledi. Souness, "Fenerbahçe'ye yönelik bir şey değildi. Benim hakkımda kaba şeyler söyleyen adama yönelikti" dedi.