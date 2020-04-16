16 Nisan 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Balotelli müjdesi! Fatih Terim...

Radamel Falcao'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağının iddia edilmesinin ardından Kolombiyalı yıldızın yerini bir başka dünya yıldızıyla doldurmayı amaçlayan ve adı Hulk ile de anılan Galatasaray'da gündemdeki bir diğer isim olan Mario Balotelli ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.04.2020 09:20
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Galatasaray'a Balotelli müjdesi! Fatih Terim...

Galatasaray'da Mario Balotelli'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Maaşında indirim istenen Radamel Falcao'nun ayrılması halinde İtalyan yıldız ilk seçenek haline geldi.

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Galatasaray'a Balotelli müjdesi! Fatih Terim...

Menajer Mino Raiola'nın Galatasaray'a önerdiği Mario Balotelli'nin gözü yüksek ücretten çok, mutlu olmakta… Raiola'nın Şükrü Hanedar'a gönderdiği sözleşme taslağında, İtalyan yıldız, yıllık 1.5 milyon euro garanti parayı kabul ettiğini bildirdi.

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Galatasaray'a Balotelli müjdesi! Fatih Terim...

Kendisine güvenen Balotelli sadece şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi için başarı bonusları ekledi.

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Galatasaray'a Balotelli müjdesi! Fatih Terim...

FATİH TERİM TAKDİR ETTİ

Sadece şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi primleri talep etmesi Terim tarafından "Başarılı olmak için geliyor" yorumuna neden oldu.

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Galatasaray'a Balotelli müjdesi! Fatih Terim...

Huzur arayan Balotelli'nin para dışında bir isteği daha var. Türkiye'yi seçmesindeki en büyük neden ırkçılığın olmaması...

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