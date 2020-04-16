Galatasaray'a Balotelli müjdesi! Fatih Terim...

Radamel Falcao'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağının iddia edilmesinin ardından Kolombiyalı yıldızın yerini bir başka dünya yıldızıyla doldurmayı amaçlayan ve adı Hulk ile de anılan Galatasaray'da gündemdeki bir diğer isim olan Mario Balotelli ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...



BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 16.04.2020 09:20 ABONE OL