15 Nisan 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fatih Terim iki yıldıza kapıyı gösterdi! "Kendinize kulüp bulun"

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren Galatasaray, gelecek sezon çalışmalarına şimdiden başladı. Gelecek sezonda gençleşmeye gidecek ve mali açıdan daha uygun futbolcularına yönelecek olan sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim iki ismi gözden çıkardı. İki futbolcunun da menajerine 'kendinize kulüp bulun' talimatı verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.04.2020 18:42 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 18:44
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Fatih Terim iki yıldıza kapıyı gösterdi! Kendinize kulüp bulun

Coron avirüs salgını futbol kulüplerini mali krizin eşiğine getirdi. Avrupa'nın devleri bile maddi akışın durmasıyla, en büyük kalemlerin başında gelen oyuncu ücretlerinde yüzde 70'lere varan indirime gitmeye başladı.

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Fatih Terim iki yıldıza kapıyı gösterdi! Kendinize kulüp bulun

Galatasaray da bu hafta video telekonferans metoduyla yapacağı toplantının ardından sezonun geri kalanı için oyuncu maaşlarını düşürmeye hazırlanıyor ancak bu sezonun yankıları gelecek sezona da tesir edecek.

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Fatih Terim iki yıldıza kapıyı gösterdi! Kendinize kulüp bulun

Bu yüzden sarı-kırmızılılar gelecek yıl takımın yıllık 60 milyon avroyu bulan maliyetini düşürmenin hesaplarını yapıyor. Cimbom'u bu konuda en çok da geri dönecek olan kiralıklar düşündürüyor.

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Fatih Terim iki yıldıza kapıyı gösterdi! Kendinize kulüp bulun

"KENDİNİZE KULÜP BULUN"

Sezon başı Club Brugge'a kiralanan Diagne ve devre arası Ajax'a giden Babel ikilisinin sezon sonu İstanbul'un yolunu tutacak olması, Galatasaray'ın planlarını zora sokuyor.

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Fatih Terim iki yıldıza kapıyı gösterdi! Kendinize kulüp bulun

Belçika'da bir türlü dikiş tutturamayan Diagne'nin yıllık 2,4, Babel'in de 2,5 milyon avroluk kontratları var.

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