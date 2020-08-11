11 Ağustos 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Götze'den Galatasaray'a iyi haber

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Alman yıldız Mari Götze, sarı kırmızılı takımın transfer gündeminde. Götze'den Aslan'a iyi haber geldi. Alman yıldız o takımdan gelen teklifi reddetti ve Galatasaray'ın transfer umutları arttı.

Giriş Tarihi: 11.08.2020 18:54 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 19:45
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Götze'den Galatasaray'a iyi haber

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefleri doğrultusunda Galatasaray transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor.

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Götze'den Galatasaray'a iyi haber

Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan transferini resmen duyuran Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

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Götze'den Galatasaray'a iyi haber

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona erdikten sonra sarı kırmızılı kulübün radarına giren dünya yıldızı Mario Götze, teklifi kabul etmedi.

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Götze'den Galatasaray'a iyi haber

BECKHAM'I REDETTİ

Bild'in haberine göre; Mario Götze, David Beckham'ın takımı Inter Miami'nin teklifini, Avrupa'da oynamak istediği için reddetti.

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Götze'den Galatasaray'a iyi haber

TEKLİF 7 MİLYON DOLAR

Inter Miami'nin yıldız oyuncuya teklifi ise yıllık 7 milyon dolar...

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