Götze'den Galatasaray'a iyi haber

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Alman yıldız Mari Götze, sarı kırmızılı takımın transfer gündeminde. Götze'den Aslan'a iyi haber geldi. Alman yıldız o takımdan gelen teklifi reddetti ve Galatasaray'ın transfer umutları arttı.