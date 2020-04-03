03 Nisan 2020, Cuma

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Görüşmeler başladı! Galatasaray'dan kiralık operasyonu

Yeni yatırım yapması zor görünen ve kiralık oyuncularla yoluna devam etmek isteyen Galatasaray yönetimi, Lemina, Seri ve Onyekuru'yu 1 yıl daha kiralamak için kolları sıvadı. Üç oyuncunun menajerleri ve kulüpleri ile temas kurulacak.

Giriş Tarihi: 03.04.2020 01:49 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 06:41
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Görüşmeler başladı! Galatasaray'dan kiralık operasyonu

UEFA'nın ülke federasyonları ile yaptığı ilk toplantıdan çıkan sonuçlara göre Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in de tele konferans şeklinde katıldığı toplantıda bir ön fikir oluşturdu.

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Görüşmeler başladı! Galatasaray'dan kiralık operasyonu

Liglerin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğinden ziyade sezonun bitmesinin ardından yapılacaklar konuşuldu.

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Görüşmeler başladı! Galatasaray'dan kiralık operasyonu

Bu şartlarda bonservisi elinde olan oyunculara yatırım yapılması imkansız görünürken takıma verdikleri yüksek katkı ile öne çıkan kiralık üç oyuncu ile yeni sezonda da devam edilmesi konusunda prensip kararı alındı.

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Görüşmeler başladı! Galatasaray'dan kiralık operasyonu

ANDONE DA KONUŞULDU

Galatasaray'ın üst düzey kurmayları kiralık sözleşmeleri biten üç oyuncu Lemina, Jean Michael Seri ve Onyekuru için kulüplerine birer yıllık daha kiralama teklifi yapılması fikrinde birleşti.

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Görüşmeler başladı! Galatasaray'dan kiralık operasyonu

Oyunculara da bu sezon kabul ettikleri şartların önerilmesi benimsendi. Yine kiralık olarak forma giyen Florin Andone için de sözleşmesinin uzadığı 3 aylık dönem için kulübü Brighton'a 3'te 1 ödeme teklifi sunulması fikri gündeme geldi.

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