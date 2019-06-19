20 Haziran 2019, Perşembe

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Galatasaray'ın yeni golcüsü Chicharito

Sarı kırmızılı ekipte yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Senegalli golcü Mbaye Diagne'ye kulüp arayan ve Chicharito'yu yeniden gündemine alan Galatasaray bu kez Meksikalı golcünün transferinde gözünü kararttı. Aslan, 31 yaşındaki golcü oyunca teklifini iletti. İşte transferin detayları...

Giriş Tarihi: 19.06.2019 23:31 Güncelleme Tarihi: 20.06.2019 07:58
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Galatasaray'ın yeni golcüsü Chicharito

Galatasaray'da yeni sezon için hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir karo oluşturma çalışmaları gece gündüz devam ediyor.

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Galatasaray'ın yeni golcüsü Chicharito

Abdurrahim Albayrak'ın katıldığı bir ödül törenin sarf ettiği, "Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor" sözlerinin ardından gözler sarı-kırmızılı takımın eski gözdesine döndü.

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Galatasaray'ın yeni golcüsü Chicharito

Diagne ve Mitroglou ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar santrfor bölgesine yapılacak transferlerin hazırlıklarını yapıyor.

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Galatasaray'ın yeni golcüsü Chicharito

BONSERVİSİ WEST HAM'DA

Albayrak'ın görüştüğü ismin ise 'Chicharito' lakabına sahip olan Javier Hernandez olduğu öğrenildi. 31 yaşındaki yıldıza, yıllık net 3 milyon euro teklif edildi.

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Galatasaray'ın yeni golcüsü Chicharito

Futbolcu ile anlaşma sağlanması durumunda kulübü ile bonservis pazarlığı başlayacak. Chicharito'nun West Ham ile bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

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