20 Haziran 2019, Perşembe
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Galatasaray'ın yeni golcüsü Chicharito
Sarı kırmızılı ekipte yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Senegalli golcü Mbaye Diagne'ye kulüp arayan ve Chicharito'yu yeniden gündemine alan Galatasaray bu kez Meksikalı golcünün transferinde gözünü kararttı. Aslan, 31 yaşındaki golcü oyunca teklifini iletti. İşte transferin detayları...
Giriş Tarihi: 19.06.2019 23:31 Güncelleme Tarihi: 20.06.2019 07:58
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