14 Mayıs 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Gomis'ten Türkiye mesajı! "Bir gün tekrar..."

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, katıldığı bir Instagram canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsmi Fenerbahçe ile anılan Fransız golcü, Süper Lig'e geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruya flaş bir cevap verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 23:51
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Gomis'ten Türkiye mesajı! Bir gün tekrar...

Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, corona virüsü sürecinden Türkiye'deki günlerine kadar birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı.

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Gomis'ten Türkiye mesajı! Bir gün tekrar...

İsmi son dönemde Fenerbahçe ile anılan Fransız golcü, bu konuyla ilgili soruya ilginç bir cevap verdi.

İşte Gomis'in açıklamalarından satır başları:

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Gomis'ten Türkiye mesajı! Bir gün tekrar...

Futbolda sosyal mesafe ile yaşamak zor. Bazı kulüpler başlama kararı verdi ama görüyoruz ki birçok oyuncunun, çalışanın testi pozitif çıkıyor. Ben evdeyim, evde kalmak için çalışıyorum ve umarım kısa sürede bu pandemi bitecek. Tekrar başlamak için hazır olacağım ama bu kolay değil.

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Gomis'ten Türkiye mesajı! Bir gün tekrar...

Suudi Arabistan'da ligin ne zaman başlayacağı belli değil ama ligi erken sonlandırarak, önlemler alarak iyi bir iş çıkardılar. Bekliyoruz, şu anda kendimizi koruyoruz.

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Gomis'ten Türkiye mesajı! Bir gün tekrar...

Türkçe bazı kelimeleri biliyorum. İstanbul'a uzun süredir gelemedim, özledim. Zamanım olduğunda İstanbul'a gelmek, arkadaşlarımı ziyaret etmek büyük bir zevk. Kısa süre kalabildim ama benim için harikaydı. Büyük yürekli insanlarla karşılaştım, bu çok güzeldi.

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