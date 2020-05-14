Gomis'ten Türkiye mesajı! "Bir gün tekrar..."

Futbolda sosyal mesafe ile yaşamak zor. Bazı kulüpler başlama kararı verdi ama görüyoruz ki birçok oyuncunun, çalışanın testi pozitif çıkıyor. Ben evdeyim, evde kalmak için çalışıyorum ve umarım kısa sürede bu pandemi bitecek. Tekrar başlamak için hazır olacağım ama bu kolay değil.