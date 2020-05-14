Fatih Terim'den flaş karar! Corona virüsü nedeniyle...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından 12 Haziran'da başlatılması planlanan maçlar için gruplar halinde ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den flaş bir karar geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 14.05.2020 17:42 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 18:04 ABONE OL