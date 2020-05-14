14 Mayıs 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den flaş karar! Corona virüsü nedeniyle...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından 12 Haziran'da başlatılması planlanan maçlar için gruplar halinde ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den flaş bir karar geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 17:42 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 18:04
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Fatih Terim'den flaş karar! Corona virüsü nedeniyle...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını kulüplere de büyük darbe vururken, pandemiden en çok etkilenen takımlardan birisi de Galatasaray olmuştu.

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Fatih Terim'den flaş karar! Corona virüsü nedeniyle...

Sarı-kırmızılılarda ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, yönetici Mahmut Recevik ve teknik direktör Fatih Terim'in corona virüsü testleri pozitif çıkmıştı.

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Fatih Terim'den flaş karar! Corona virüsü nedeniyle...

Testleri pozitif çıkan 4 isim, hastanede gördükleri tedavinin ardından karantinaya girmiş ve sağlıklarına kavuşmuşlardı.

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Fatih Terim'den flaş karar! Corona virüsü nedeniyle...

Corona virüsünü atlatarak sağlığına yeniden kavuşan Fatih Terim, 12 Haziran'da başlaması beklenen ligler için sahaya inen takımının başında yer alırken, tecrübeli teknik adamın büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.

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Fatih Terim'den flaş karar! Corona virüsü nedeniyle...

Tecrübeli çalıştırıcı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle alacaklarını öteledi.

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