Transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray Mert Çetin için karşı karşıya....

Savunmaya en az 2 takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ısrarcı olduğu milli futbolcu için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, Mert Çetin'le ilgili temaslara başlayıp, 2024 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Roma'nın kapısını çaldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 15.05.2020 01:01 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 06:37 ABONE OL