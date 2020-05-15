15 Mayıs 2020, Cuma

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Transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray Mert Çetin için karşı karşıya....

Savunmaya en az 2 takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ısrarcı olduğu milli futbolcu için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, Mert Çetin'le ilgili temaslara başlayıp, 2024 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Roma'nın kapısını çaldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.05.2020 01:01 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 06:37
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Transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray Mert Çetin için karşı karşıya....

Gelecek sezon birçok bölgeye transfer yapmayı ve alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe, gözünü Mert Çetin'e dikti.

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Transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray Mert Çetin için karşı karşıya....

Yanal'ın takımı çalıştırdığı dönemde de gündeme gelmesine rağmen İtalyan ekibi Roma'ya imza atan genç stoper için bir kez daha harekete geçti.

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Transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray Mert Çetin için karşı karşıya....

Ezeli rakibi Galatasaray'ın da ısrarcı olduğu 23 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda somut adımlar atan Kanarya, Roma'nın kapısını çaldı.

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Transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray Mert Çetin için karşı karşıya....

Fenerbahçe, İtalyanlar ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mert için kiralama yöntemine gidecek.

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Transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray Mert Çetin için karşı karşıya....

Fenerbahçe, Roma'nın sezon başında 3 milyon euro bonservis bedeliyle Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.

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