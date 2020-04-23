23 Nisan 2020, Perşembe

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Gomis'ten Galatasaray'a büyük müjde!

2017/2018 sezonunda Galatasaray formasını terleten ve attığı 29 golle gol kralı olarak kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Fransız golcü Bafetimbi Gomis ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Kariyerini Al-Hilal takımında sürdüren ve Galatasaray'a geri döneceği konuşulan yıldız futbolcuyla ilgili Suudi Arabistan'dan müjdeli bir haber geldi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 18:24 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 18:25
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Gomis'ten Galatasaray'a büyük müjde!

Corona virüsü salgınında lige verilen arada önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'a Bafetimbi Gomis'ten müjdeli haber geldi.

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Gomis'ten Galatasaray'a büyük müjde!

Sarı-kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim'in listesine göre hareket ederken santrfor transferi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.


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Gomis'ten Galatasaray'a büyük müjde!

Florin Andone kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından İngiltere'ye dönecek. Mbaye Diagne, Club Brugge'den dönecek olsa da Fatih Terim onu kadroda düşünmüyor.

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Gomis'ten Galatasaray'a büyük müjde!

Senegalli futbolcudan bonservis bedeli elde etmek isteyen Galatasaray yönetiminin, Katar formülünü masada tuttuğu belirtildi.

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Gomis'ten Galatasaray'a büyük müjde!

Santfor bölgesinde oynayabilecek Ryan Babel'in de kulüp bulmasını isteyen sarı-kırmızılı kurmayların elinde Adem Büyük ve Radamel Falcao kalacak.


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