Gomis'ten Galatasaray'a büyük müjde!

2017/2018 sezonunda Galatasaray formasını terleten ve attığı 29 golle gol kralı olarak kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Fransız golcü Bafetimbi Gomis ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Kariyerini Al-Hilal takımında sürdüren ve Galatasaray'a geri döneceği konuşulan yıldız futbolcuyla ilgili Suudi Arabistan'dan müjdeli bir haber geldi. Son dakika Galatasaray haberleri...

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Giriş Tarihi: 23.04.2020 18:24 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 18:25 ABONE OL