Gomis transfer bombasını patlattı! Galatasaray...

Galatasaray'da gösterdiği yüksek performansla Suudi Arabistan'un Al Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda Galatasaray'a döneceğinin sinyallerini vermişti. Yaptığı paylaşımlarla Galatasaray taraftarını heyecanlandıran golcü futbolcu bu kez Fransız medyasına açıklamalarda bulundu. İşte Gomis'in açıklamaları ve tüm detaylar...