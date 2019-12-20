21 Aralık 2019, Cumartesi

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Gomis transfer bombasını patlattı! Galatasaray...

Galatasaray'da gösterdiği yüksek performansla Suudi Arabistan'un Al Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda Galatasaray'a döneceğinin sinyallerini vermişti. Yaptığı paylaşımlarla Galatasaray taraftarını heyecanlandıran golcü futbolcu bu kez Fransız medyasına açıklamalarda bulundu. İşte Gomis'in açıklamaları ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 19:56 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 19:57
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Gomis transfer bombasını patlattı! Galatasaray...

Galatasaraylı taraftarların unutamadığı golcülerin başında gelen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı takıma dönüş sinyalleri vermişti.

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Gomis transfer bombasını patlattı! Galatasaray...

Sarı kırmızılı taraftarların gönlünde taht turan Bafetimbi Gomis sarı kırmızılı takımı unutamıyor.

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Gomis transfer bombasını patlattı! Galatasaray...

Son olarak Al Hilal ile Asya Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götüren golcü futbolcu sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

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Gomis transfer bombasını patlattı! Galatasaray...

Gomis son olarak Galatasarayla ilgili yaptığı paylaşımda dönüşünün sinyallerini vermişti.

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Gomis transfer bombasını patlattı! Galatasaray...

Gomis paylaşımında "Babamla (Fatih Terim) birlikte hikayemizi sonlandırmak için bir gün geri döneceğim" ifadesini kullanmıştı.

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