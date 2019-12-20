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Arda Turan'ın son görüntüsü olay oldu! "Evlat yuvaya dönüyor"

Galatasaray'dan Atletico Madrid'e 15 milyon euro bedelle transfer olan Arda Turan daha sonra dünya devi Barcelona'ya transfer olmuş İspanya'dan da Başakşehir'e geri dönmüştü. Fatih Terim ile Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi arasındaki buzları eriten yıldız futbolcunun ocak ayında Galatasaray'a döneceği iddia ediliyordu. Galatasaray taraftarı da bu gelişmelerin ardından eski kaptanlarının takıma dönmesi yönünde paylaşımlarda bulunmuştu. Arda Turan'ın son görüntüsü ise yeniden gündem oldu. İşte Arda'nın gündem olan görüntüsü ve yapılan paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 23:52
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Arda Turan'ın son görüntüsü olay oldu! Evlat yuvaya dönüyor

Arda Turan, 2012 yılında Galatasaray'dan İspanyol devi Atletico Madrid'e 15 milyon euro bedelle transfer olmuştu...

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Arda Turan'ın son görüntüsü olay oldu! Evlat yuvaya dönüyor

İspanya'daki ilk sezonunda takımının yıldız ismi olmayı başaran Arda, kırmızı-beyazlı ekiple 45 müsabakada forma giymiş, 5 gole imza atmış ve 12 asist üretmişti. Şu anda Galatasaray'da forma giyen Radamel Falcao ile beraber müthiş bir uyum yakalamıştı...

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Arda Turan'ın son görüntüsü olay oldu! Evlat yuvaya dönüyor

2012-13 sezonunda yıldızını parlatmaya devam eden Arda, o sezonda 41 karşılaşmada forma giyerken 5 gol 8 asistle oynamış, adını iyiden iyiye dünya futboluna duyurmuştu...

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Arda Turan'ın son görüntüsü olay oldu! Evlat yuvaya dönüyor

2013-14 sezonunda istikrarlı görüntüsüne devam eden yıldız futbolcu, 46 karşılaşmada forma giyerken 9 gol 6 asist üretmeyi başarmıştı.

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Arda Turan'ın son görüntüsü olay oldu! Evlat yuvaya dönüyor

Öte yandan bir sonraki sezon (2014-15) yine 46 maç oynamış ve 3 gol 6 asistle ön plana çıkmıştı...

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