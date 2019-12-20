20 Aralık 2019, Cuma
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Galatasaraylı yıldız o ismi Fenerbahçe'ye kendi elleriyle götürdü!
Türk futbol tarihinin hem didişen hem ayrılmaz iki takımı olan Galatasaray ve Fenerbahçe, aynı zamanda birbirlerinin tarihlerine de etki ettiler. Ve bu böyle sürecek gibi görünüyor. Daha önce defalarca Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ortak istediği ancak birinin yüzünün güldüğü transfer haberlerini defalarca kez okuduk. Ancak bu kez durum farklı. Bu kez Galatasaraylı isim aldı kendi elleriyle o yıldız ismi Fenerbahçe'nin kapısına götürdü...
Giriş Tarihi: 20.12.2019 19:09 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 19:37
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